ТАСС/ Марина Лысцева

Организаторы "Фарнборо" объяснили запрет на участие российской техники. По их словам, это связано с указаниями британской организации по контролю за экспортом, а именно, с эмбарго Евросоюза на импорт оружия и военной техники в Россию и из России.

"Мы рады приветствовать всех участников выставки, российских и других, кто выполняет эти требования", − рассказала РИА Новости представитель организаторов, подчеркнув, что для "Фарнборо" очень важно российское участие.

Ранее сообщалось, что России запретили выставлять в 2018 году военную продукцию на экспозиции авиасалона "Фарнборо" в Великобритании. По словам заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Анатолий Пунчук, решение принял организационный комитет "Фарнборо". Пунчук назвал эти действия примером недобросовестной конкуренции.

Россия уже сталкивалась с проблемами по вопросу участия в этой выставке в 2016 и 2014 годах. Демонстрацию отменяли из-за отказа в визе, а также из-за санкций.

Авиасалон "Фарнборо" пройдет с 16 по 22 июля.