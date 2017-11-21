21 ноября, 14:50
ТАСС/ Марина Лысцева
Организаторы "Фарнборо" объяснили запрет на участие российской техники. По их словам, это связано с указаниями британской организации по контролю за экспортом, а именно, с эмбарго Евросоюза на импорт оружия и военной техники в Россию и из России.
"Мы рады приветствовать всех участников выставки, российских и других, кто выполняет эти требования", − рассказала РИА Новости представитель организаторов, подчеркнув, что для "Фарнборо" очень важно российское участие.
Ранее сообщалось, что России запретили выставлять в 2018 году военную продукцию на экспозиции авиасалона "Фарнборо" в Великобритании. По словам заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Анатолий Пунчук, решение принял организационный комитет "Фарнборо". Пунчук назвал эти действия примером недобросовестной конкуренции.
Россия уже сталкивалась с проблемами по вопросу участия в этой выставке в 2016 и 2014 годах. Демонстрацию отменяли из-за отказа в визе, а также из-за санкций.
Авиасалон "Фарнборо" пройдет с 16 по 22 июля.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: