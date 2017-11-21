России запретили демонстрировать военную технику на авиасалоне "Фарнборо"

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России запретили выставлять в 2018 году военную продукцию на экспозиции авиасалона "Фарнборо" в Великобритании.

"Сожалеем, что в результате такого решения мы не сможем использовать эту площадку для обмена опытом и демонстрации наших возможностей", – сказал заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Анатолий Пунчук, передает "Интерфакс".

По его словам, решение принял организационный комитет "Фарнборо". Пунчук назвал эти действия примером недобросовестной конкуренции.

Россия уже сталкивалась с проблемами по вопросу участия в этой выставке в 2016 и 2014 годах. Демонстрацию отменяли из-за отказа в визе, а также из-за санкций.

Этим летом в Подмосковье состоялся Международный авиационно-космический салон МАКС. Зрителям показали истребитель МиГ-35, а также вертолет Ми-171Ш-ВН, предназначенный для специальных операций. Впервые в программе демонстрационных полетов салона приняли участие учебно-тренировочный самолет Як-152 и ударный вертолет Ми-28НЭ.