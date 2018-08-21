"Роскосмос" создаст ракету "Рокот-2" с новой системой управления

Фото: ТАСС/ Андрей Моргунов. Старт ракеты-носителя "Рокот" c японским космическим аппаратом SERVIS-2 с космодрома "Плесецк"

Специалисты Центра Хруничева занимаются разработкой новой легкой ракеты-носителя "Рокот-2", сказано в материалах "Роскосмоса".

По данным госкорпорации, в ГКНПУ имени Хруничева работают над модификацией "Рокота", чтобы создать на его основе ракету-носитель "Рокот-2" с новой системой управления.

В настоящее время в носителе "Рокот" применяют систему управления украинского производства, передает РИА Новости. Как уточнили в "Роскосмосе", до конца эксплуатации "Рокота" осталось несколько пусков.

Трехступенчатая ракета-носитель "Рокот" спроектирована на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ. Впервые ее запустили в ноябре 1990 года. Ракета может вывести до 2150 килограммов груза на круговую орбиту высотой 200 километров.

Ранее сообщалось, что в Центре Хруничева в Москве создадут новый "Звездный городок". Туда переедут инженерные коллективы находящихся в столице космических производств.