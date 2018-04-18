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Репетиции парада в честь дня Победы в Москве пройдут 26 апреля, 3 и 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в городе создан штаб по хозяйственному обеспечению подготовки Парада. На Тверской улице уже нанесли желтую разметку для прохождения парадных расчетов, передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что в параде в честь Дня Победы, который по традиции пройдет 9 мая на Красной площади, впервые примут участие робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9".

Также в параде впервые примут участие истребители пятого поколения Су-57 и боевые машины поддержки танков "Терминатор". Зрителям продемонстрируют новейшие боевые машины Тор-М2, а также защищенные автомобили "Тайфун К". Кроме того, в параде примут участие современные бронированные автомобили "Тигр", "Урал" и "Патруль".



Количество участников пешей составляющей парадного расчета увеличено до 12,5 тысячи человек. По Красной площади пройдут военные, курсанты, воспитанники военных училищ, представители других силовых ведомств.

Во второй раз в параде примет участие расчет "Юнармии", также пройдет сборный женский батальон нескольких военных вузов.