18 апреля 2018, 12:13
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Репетиции парада в честь дня Победы в Москве пройдут 26 апреля, 3 и 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, в городе создан штаб по хозяйственному обеспечению подготовки Парада. На Тверской улице уже нанесли желтую разметку для прохождения парадных расчетов, передает Агентство "Москва".
Ранее сообщалось, что в параде в честь Дня Победы, который по традиции пройдет 9 мая на Красной площади, впервые примут участие робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9".
Также в параде впервые примут участие истребители пятого поколения Су-57 и боевые машины поддержки танков "Терминатор". Зрителям продемонстрируют новейшие боевые машины Тор-М2, а также защищенные автомобили "Тайфун К". Кроме того, в параде примут участие современные бронированные автомобили "Тигр", "Урал" и "Патруль".
Количество участников пешей составляющей парадного расчета увеличено до 12,5 тысячи человек. По Красной площади пройдут военные, курсанты, воспитанники военных училищ, представители других силовых ведомств.
Во второй раз в параде примет участие расчет "Юнармии", также пройдет сборный женский батальон нескольких военных вузов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: