Запуск корабля "Прогресс" не отменят из-за аварии "Союза"

Фото: AP/Dmitri Lovetsky

Запуск грузового корабля "Прогресс МС-10" к Международной космической станции состоится, несмотря на аварию ракеты "Союз". Как и было запланировано, "Прогресс" стартует 31 октября с космодрома Байконур, сообщили ТАСС представители ракетно-космической отрасли.

Как рассказал собеседник агентства, перед пуском грузового корабля специалисты тщательно проверят ракету-носитель "Союз-2", с помощью которой должен быть осуществлен старт "Прогресса".

Авария ракеты-носителя произошла 11 октября через две минуты после старта пилотируемого корабля "Союз МС-10", который должен был отправиться с Байконура к МКС. В результате экипаж "Союза" совершил аварийную посадку в казахстанских степях.

Летчик-космонавт рассказал о возможных причинах аварии при запуске корабля "Союз МС-10"

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