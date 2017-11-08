Компания Apple запустила функцию перевода денег между iPhone

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Компания Apple запустила новую функцию, которая позволяет отправлять деньги через сообщения на iPhone.

Система получила название Pay Cash и доступна для всех пользователей с iOS 11.2 beta 2. Apple Pay Cash работает через приложение Messages и позволяет быстро перевести деньги другому пользователю напрямую, сообщает "Газета.ру". Возможность в основном ориентирована на iPhone, но также доступна с Apple Watch. При этом используется банковская карта, привязанная к Apple Pay.

Денежный перевод с дебетовой карты при помощи Apple Pay Cash не облагается комиссией.

Сама функция Apple Pay Cash была представлена еще на конференции WWDC 2017. Не так давно она тестировалась среди сотрудников компании.

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