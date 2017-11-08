Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 ноября 2017, 17:11

Компания Apple запустила функцию перевода денег между iPhone

Фото: ТАСС/Fernando Gutierrez-Juarez/DPA

Компания Apple запустила новую функцию, которая позволяет отправлять деньги через сообщения на iPhone.

Система получила название Pay Cash и доступна для всех пользователей с iOS 11.2 beta 2. Apple Pay Cash работает через приложение Messages и позволяет быстро перевести деньги другому пользователю напрямую, сообщает "Газета.ру". Возможность в основном ориентирована на iPhone, но также доступна с Apple Watch. При этом используется банковская карта, привязанная к Apple Pay.

Денежный перевод с дебетовой карты при помощи Apple Pay Cash не облагается комиссией.

Сама функция Apple Pay Cash была представлена еще на конференции WWDC 2017. Не так давно она тестировалась среди сотрудников компании.

техника гаджеты

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика