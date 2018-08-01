В правительстве предупредили о возможных срывах гособоронзаказа для ВМФ

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В 2018 году может быть сорван гособоронзаказ по постройке и ремонту кораблей для Военно-Морского флота. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Эту негативную тенденцию нужно переломить", – цитирует Борисова РИА Новости.

Он отметил, что с 2014 года происходят системные срывы – судостроительные предприятия не поставляют корабли и суда в установленные сроки.

По словам Борисова, в 2017 году также переносили сроки ремонта и постройки. За соблюдение графика поставок несут ответственность исполнители гособоронзаказа.

Кроме того, Борисов отметил, что нужно устранить финансовые проблемы. Необходимо погасить предыдущие долги и выйти своевременное выполнение поставок техники и вооружения для ВМФ.

Ранее вице-премьер сообщал, что ВМФ России получит новейшие корабли на воздушной подушке "Зубр" и "Мурена". Он отметил, что выпуск нескольких десятков новых кораблей планируют поручить специалистам Хабаровского судостроительного завода, который "всегда специализировался на алюминиевых корпусах".