Навигационные стелы в Москве оснастят бесплатным Wi-Fi

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

К концу 2018 года 469 навигационные стелы начнут раздавать бесплатных Wi-Fi в столице. Беспроводной доступ в интернет появится у пешеходных зон, транспортно-пересадочных узлов и в других местах большого скопления людей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что по поручению Сергея Собянина, 73 навигационные стелы планируется подключить к концу февраля. На стелах также появится карта Москвы с маршрутами городского транспорта, станциями велопроката, достопримечательностями и торговыми центрами.

С помощью навигационной стелы можно получить информацию о социальных учреждениях, которые находятся поблизости.

Сейчас бесплатный Wi-Fi есть на 200 улицах в центре Москвы и в 24 городских парках. Пользователю необходимо войти в сеть Moscow_Wi-Fi_Free и авторизоваться. Войти в сеть MT_Free можно в метро, на МЦК, в наземном транспорте, поездах и терминалах аэроэкспресса, а также в пригородных электропоездах.

Ранее сообщалось, что городской Wi-Fi может появиться в автобусах коммерческих перевозчиков, заключивших контракт с городом. Об этом заявил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Павел Павлов.

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