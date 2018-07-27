Персона нон грата. Эксперты – о введении черных списков таксистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Заместитель председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Андрей Шибаев предложил создать черный список таксистов. По его словам, все чаще пассажиры (в частности, женщины) жалуются на агрессивное поведение водителей. Инициатива предполагает, что таксомоторные компании и агрегаторы должны объединиться для создания списка, чтобы исключить возможность нарушителям менять работу.

Портал Москва 24 выяснил у экспертов, что повлечет за собой создание подобных списков.

Председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Богдан Коношенко считает неправильным, когда "водитель такси может нарушить любые писаные и неписаные правила, и после этого фактически никаких последствий не наступает". Кроме того, он обратил внимание на то, что понятие черного списка должно быть четко прописано.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

"Во-первых, нужно уточнить, что имеется в виду под черным списком, а также нужно понимать, что несет за собой попадание в него. Как из него выйти, что нужно сделать чтобы в него не попасть, здесь должны быть прописаны все эти правила", – считает эксперт.



По мнению генерального директора "Формулы такси" Виталия Прокина, понятие черных списков необходимо закрепить на законодательном уровне.

"Недобросовестные таксисты периодически действительно встречаются. Но проблема черных списков в том, что фактически в правовом поле их использовать нельзя", – заявил Прокин.

По его словам, на данный момент эта ситуация юридического статуса не имеет, несмотря на то, что существует похожая ситуация с авиадебоширами, когда есть список людей, которым запрещено пользоваться авиаперелетами, и авиакомпании на основании этого могут отказывать в оказании услуги. "Подобные ситуации для водителей такси неприменимы", – отметил гендиректор "Формулы такси".

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Трудности связаны, по словам Прокина, с законом по передаче персональных данных, а также с трудовым законодательством.

"Юридические сложности есть, без изменения законодательства использовать данную технологию невозможно. Черный список пассажиров нужно законодательно закрепить. У компании нет юридических оснований для отказа в оказании услуги. Если пассажир не оплатил поездку, то компания может не оказывать услугу до момента оплаты предыдущей услуги. Но у другой компании нет основания для отказа" Виталий Прокин генеральный директор "Формулы такси"



Пресс-секретарь "Яндекс. Такси" Наталья Рожкова рассказала, что если от пользователей поступают серьезные жалобы на недопустимое поведение водителей, то компания блокирует таким водителям доступ к заказам "Яндекс.Такси" "как минимум до окончания разбирательства и установления их вины или невиновности".

"Мы поддерживаем ведение единого списка нарушителей, но считаем, что вместе с ним необходимы и четкие правила его ведения. Кроме того, такой список должен быть единым для всех участников рынка. Вопросы о привлечении водителя к ответственности по уголовным статьям могут решать только правоохранительные органы и суд. Мы со своей стороны всегда заинтересованы в объективном и непредвзятом разбирательстве и сотрудничаем с правоохранительными органами, предоставляя им по запросам всю необходимую информацию о деталях поездок и о перевозчиках", – заявила Рожкова.

Представитель общественного движения таксистов Евгений Грэк считает, что такую инициативу реализовать на практике будет затруднительно. "Действительно, сейчас техосмотр и медосмотр – это большая фикция, и учитывая, что у нас сейчас даже гастарбайтеры за рулем такси за 18-20 часов ничего не зарабатывают, кто будет датировать нововведения, как реализовываться – будет абсолютно непонятно", – считает эксперт.

Ранее в Мосгордуме предложили создать черный список пользователей каршеринга. В него хотят внести водителей, которые нарушают правила дорожного движения и создают опасные ситуации на дорогах. Самые распространенные нарушения в системе каршеринга – вождение в нетрезвом виде и превышение скорости.

Ранее в Мосгордуме предложили создать черный список пользователей каршеринга. В него хотят внести водителей, которые нарушают правила дорожного движения и создают опасные ситуации на дорогах. Самые распространенные нарушения в системе каршеринга – вождение в нетрезвом виде и превышение скорости.

Евгения Маркова

