Уличный фестиваль высоких технологий состоится в Москве

Первый уличный фестиваль высоких технологий "Инфосити" начнет свою работу 30 августа. Основная часть фестиваля пройдет на Андреевском мосту.

По словам организаторов мероприятия, на время фестиваля Андреевский мост превратится в город будущего. Он будет поделен на несколько зон, каждая из которых покажет, как изменится жизнь горожан под воздействием высоких технологий в ближайшие годы, сообщает департамент информационных технологий.

В рамках мероприятия состоится демонстрация последних достижений города в области информатизации, шоу по технологии 3D-mapping и выступление звезд латиноамериканского танца. На фестивале можно будет увидеть интерактивные остановки, посмотреть, как работает мобильный комплекс фиксации нарушений ПДД, узнать, как устроена запись к врачу через мобильное приложение. Кроме того, в рамках фестиваля москвичей научат пользоваться электронными сервисами.

Для маленьких гостей фестиваля будет работать дворец развлечений с высокотехнологичными подвижными и развивающими играми.

Фестиваль продлится до 2 сентября.

Ссылки по теме Департамент информационных технологий

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