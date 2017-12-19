Рынок e-commerce: основные факты об интернет-магазине в телекоме

19 декабря, 14:30
Фото:dapositphotos/GaudiLab
Оператор связи Tele2 проанализировал принципиальные отличия интернет-магазина в телекоме от офлайн-розницы. Об этом на конференции РБК, посвященной развитию рынка электронной торговли, рассказал директор по продажам "Tele2 Москва" Антон Жуковский.
"На примере интернет-магазина Tele2 видно, что большинство покупателей (64 процента) – мужчины. Это ключевая особенностью для телекома, так как в остальных товарных категориях женщины значительно чаще приобретают товары. Половина всех покупок совершается с мобильных гаджетов, 71 процент из которых пользователи Android устройств, 27 процентов – iOS, 1 процент – Windows", – рассказал Жуковский.
Он также отметил, что основными преимуществами интернет-канала являются низкая стоимость привлечения и более высокий срок жизни абонента. Покупатель подходит к своему выбору максимально взвешено и обдуманно. Показатель оттока абонентов (Churn), подключившихся через интернет-канал – на 13 процентов ниже, а совокупная прибыль от 1 абонента за время его жизни в сети Tele2 – на 67 процентов выше, чем показатель в офлайн-рознице. Кроме того, доля подключений по MNP (переходов к оператору с сохранением номера) составила 44 процента от всех онлайн-покупок с доставкой. В офлайн данный показатель составил 10 процентов.
Красивые номера (серебряные, золотые, платиновые), парные номера (отличающиеся одной цифрой) и смартфоны Tele2 являются, по словам Антона Жуковского, основными товарными категории онлайн-магазина. За два года работы оператора в столичном регионе более 750 тысяч абонентов приобрели SIM-карты в интернет-магазине. По данным GFK, в 2017 году брендированные смартфоны компании занимают долю рынка в 4 процента и находятся на 5-м месте по продажам в России после Apple, Samsung, Huawei и Mi.
"Самым высокомаржинальным продуктом является продажа красивых номеров. Цена за эксклюзивные номера с красивыми цифрами может достигать нескольких миллионов рублей. Интернет-магазин Tele2 – единственный канал продаж красивых номеров, номерная емкость превышает 250 тысяч. Прогнозируемая выручка от продажи серебряных, золотых и платиновых номеров в 2017 году составит сумму, сопоставимую со стоимостью автомобиля марки Rolls-Royce", – рассказывает директор по продажам "Tele2 Москва".
Бытовая техника и электроника является ключевой товарная категорией на локальном и трансграничном рынке интернет-торговли и достигает 19 процентов. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), локальный рынок вырос на 11 процентов за первое полугодие 2017 года и составил порядка 100 миллиардов рублей. Доля продаж телефонов и смартфонов составляет 24 процента и продолжает расти.
"Оптимизировать работу интернет-магазина Tele2 позволяет омниканальный подход. Пользователь может приобрести товар на сайте msk.shop.tele2.ru, использовать виртуальную витрину в салоне связи оператора, мобильный терминал или с помощью мобильного приложения "Мой Tele2", – заключил Антон Жуковский, отметив, что порядка 12 процентов покупателей интернет-магазина воспользовались бесплатной доставкой курьером по Москве и области, 88 процентов – самовывозом из более чем 300 салонов и модулей Tele2.
В 2016 году интернет-магазин Tele2 вошел в ТОП-100 крупнейших онлайн-магазинов России по версии Datainsight. В 2017 году компания стала победителем профессиональной премии "Большой оборот" за достижения в сфере российской электронной торговли.
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