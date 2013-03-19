Все данные о работе районных прокуратур выложат в сеть

Сотрудники прокуратуры Москвы 20 марта отметят 80-летний юбилей ведомства. В этот день будет обновлен контент официального сайта столичного ведомства, и первой новостью на нем станет видеопоздравление прокурора города Сергея Куденеева. Об этом M24.ru сообщила начальник отдела взаимодействия со СМИ и правового обеспечения горпрокуратуры Елена Россохина.

По ее словам, значительно будет обновлен исторический раздел сайта. А также появится поисковик, через который каждый житель столицы сможет без труда получить все данные о прокуратуре своего района. Кроме того, как пояснила собеседница, пресс-служба ведомства намерена шире практиковать размещение фото- и видеорепортажей о деятельности органов прокуратуры города на своем сайте.

К своему знаменательному юбилею сотрудники столичной прокуратуры выпустили книгу и документальный фильм об истории ведомства.

"Прежде чем праздновать юбилей, прокурор города поставил задачу перед своими подчиненными - установить места захоронений репрессированных и расстрелянных первых прокуроров Москвы Андрея Филиппова и Константина Маслова, и отдать им дань памяти", - рассказала M24.ru официальный представитель горпрокуратуры Елена Россохина.

Редакция M24.ru поздравляет всех сотрудников органов столичной прокуратуры с наступающим праздником.

Екатерина Карачева