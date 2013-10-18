Новости по охране прав граждан можно узнать в соцсети "Вконтакте"

Новости Федеральной службы судебных приставов России теперь появились в социальной сети "Вконтакте". Для этого достаточно подписаться на страницу новостей, расположенную по адресу: http://vk.com/news_fssprus_ru, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, эта страница поможет подписчикам больше узнать о мерах по охране прав граждан России.

Как сообщалось ранее, судебные приставы Москвы перешли на электронный обмен данными с ГИБДД о неоплаченных штрафах. Это позволит более оперативно обмениваться информацией и выходить на должников, не оплативших штрафы.

Проект связан с взысканием штрафов, которые фиксируют видеокамеры. Неоплаченный штраф будет перенаправлен приставам мгновенно. Предполагается, что система будет обрабатывать не менее полутора тысяч запросов в минуту. До этого приставы получали дела должников обычной почтой.