14 марта 2013, 18:56Технологии
Facebook запускает обновленный функционал "Хроники"
Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook представила обновленный функционал и дизайн интерфейса "Хроника", который сделает управление фото- и видеоматериалами удобнее.
Все публикации пользователя теперь располагаются в правой колонке "Хроники", левая же часть профиля отведена под более подробную информацию о пользователе, а также содержит вкладки с фотографиями, друзьями, интересами и приложениями.
Появилась возможность создавать список любимых фильмов, подразделяя их на уже просмотренные и те, которые хотелось бы посмотреть. По такому же принципу составляется список книг.
По словам представителей Facebook, процесс внедрения обновлений по всему миру, включая Россию, займет несколько недель.