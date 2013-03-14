Форма поиска по сайту

14 марта 2013, 18:56

Технологии

Facebook запускает обновленный функционал "Хроники"

Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook представила обновленный функционал и дизайн интерфейса "Хроника", который сделает управление фото- и видеоматериалами удобнее.

Все публикации пользователя теперь располагаются в правой колонке "Хроники", левая же часть профиля отведена под более подробную информацию о пользователе, а также содержит вкладки с фотографиями, друзьями, интересами и приложениями.

Появилась возможность создавать список любимых фильмов, подразделяя их на уже просмотренные и те, которые хотелось бы посмотреть. По такому же принципу составляется список книг.

По словам представителей Facebook, процесс внедрения обновлений по всему миру, включая Россию, займет несколько недель.

