В Культурном центре "ЗИЛ" появился бесплатный Wi-Fi

В Культурном центре "ЗИЛ" появилась сеть бесплатного Wi-Fi, которой до конца мая будет охвачена вся территория здания и прилегающего парка. Комфортно пользоваться бесплатным Wi-Fi одновременно смогут до 1000 человек.

Благодаря нововведению можно в центре будет получать новые знания, реализовывать свои проекты, знакомиться с последними событиями в искусстве и культуре. А также просто приходить, чтобы поработать в библиотеке или отдохнуть всей семьей.

Таким образом, "ЗИЛ" преобразуется в современный городской центр с лекторием, общественным центром и танцевальными программами.