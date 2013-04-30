Жители сообщают о неисправном светофоре на западе Москвы

Фото:Читатель M24.ru

Читатель M24.ru Василий Сорокин сообщает о неисправной работе светофора на западе столицы.

"На пересечении улицы Никулинской и улицы Тропаревской не работает светофор", - пишет читатель M24.ru.

По словам Василия неисправный светофор затрудняет безопасное движение автомобилей на перекрестке.

