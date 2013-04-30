30 апреля 2013, 12:02Транспорт
Жители сообщают о неисправном светофоре на западе Москвы
Фото:Читатель M24.ru
Читатель M24.ru Василий Сорокин сообщает о неисправной работе светофора на западе столицы.
"На пересечении улицы Никулинской и улицы Тропаревской не работает светофор", - пишет читатель M24.ru.
По словам Василия неисправный светофор затрудняет безопасное движение автомобилей на перекрестке.
