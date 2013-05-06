Жители сообщают о свалке мусора около жилого дома на востоке Москвы

Фото:Читатель M24.ru

Читательница M24.ru Валерия жалуется на свалку мусора вблизи жилого дома на востоке столицы.

"Возникла проблема в уборке мусора около дома № 59 по адресу Нижняя Первомайская", - сообщает читательница.

По словам Валерии, мусор не вывозился с территории уже на протяжении 6 дней.

