06 мая 2013, 18:34Экология
Жители сообщают о свалке мусора около жилого дома на востоке Москвы
Фото:Читатель M24.ru
Читательница M24.ru Валерия жалуется на свалку мусора вблизи жилого дома на востоке столицы.
"Возникла проблема в уборке мусора около дома № 59 по адресу Нижняя Первомайская", - сообщает читательница.
По словам Валерии, мусор не вывозился с территории уже на протяжении 6 дней.
