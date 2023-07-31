Мосгорсуд приговорил убийцу сотрудницы микрофинансовой организации к 21 году колонии

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мосгорсуд приговорил Дмитрия Перевозчикова к 21 году лишения свободы за убийство сотрудницы микрофинансовой организации "VIVA Деньги" Ирины Глушаченковой в столичном районе Замоскворечье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд постановил назначить наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима сроком на 21 год со штрафом в размере 100 тысяч рублей и ограничением свободы на срок 1 год", – говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным по факту угрозы убийством, убийстве, незаконном ношении оружия, взрывчатых веществ и разбойном нападении. В качестве компенсации морального вреда с него взыскали 1,5 миллиона рублей.

Инцидент в офисе микрофинансовой организации произошел в июле 2022 года. 46-летний уроженец Ульяновской области ворвался в помещение, выстрелил из пистолета женщине в голову, а после этого начал обыскивать шкафы. До этого он взял в организации кредит в размере 30 тысяч рублей, но так его и не вернул.



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