Суд избрал меру пресечения для депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Коваля

Фото: официальный сайт Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Суд арестовал депутата Законодательного собрания Санкт-петербурга Романа Коваля сроком на два месяца. Об этом сообщает РИА Новости.

"Приморский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Романа Коваля", – рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Сам Коваль вину не признал. Он просил у суда избрать в качестве меры пресечения домашний арест, однако был арестован. В СИЗО он будет находится до 30 сентября.

Романа Коваля задержали по подозрению в получении взятки в размере 15 миллионов рублей. Уголовное дело в отношении депутата возбуждено по части 6 статьи 290. Фигурантом уголовного преследования также стал его помощник Андрей Гришин.

По версии следствия, в период с 2018 по 2020 годы Коваль лично и через помощника получил от предпринимателя взятку в денежном эквиваленте и в виде автомобиля.

