Суд избрал меру пресечения для депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Коваля

31 июля, 22:29
Фото: официальный сайт Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Суд арестовал депутата Законодательного собрания Санкт-петербурга Романа Коваля сроком на два месяца. Об этом сообщает РИА Новости.
"Приморский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Романа Коваля", – рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.
Сам Коваль вину не признал. Он просил у суда избрать в качестве меры пресечения домашний арест, однако был арестован. В СИЗО он будет находится до 30 сентября.
Романа Коваля задержали по подозрению в получении взятки в размере 15 миллионов рублей. Уголовное дело в отношении депутата возбуждено по части 6 статьи 290. Фигурантом уголовного преследования также стал его помощник Андрей Гришин.
По версии следствия, в период с 2018 по 2020 годы Коваль лично и через помощника получил от предпринимателя взятку в денежном эквиваленте и в виде автомобиля.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: