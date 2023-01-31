Суд в РФ впервые вынес приговор за поджог военкомата по статье о теракте

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Центральный окружной военный суд приговорил Владислава Борисенко к 12 годам лишения свободы за поджог военкомата в Нижневартовке по статье о теракте. Об этом сообщает ТАСС.

"Путем полного сложения наказаний назначить <…> окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 6 тысяч рублей", – сказал судья.

До этого в отношении мужчины было возбуждено еще одно уголовное дело. Борисенко судили за кражу.

Приговор за поджог военкомата по статье УК РФ "Террористический акт" был вынесен в России впервые.

До этого о расценивании попыток поджога военкоматов как террористических актов сообщили в Генштабе ВС РФ. Представитель Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский уточнил, что подобные действия также могут квалифицироваться как публичные призывы к совершению террористических актов.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!