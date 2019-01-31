ЕСПЧ обязал Россию выплатить 10 млн евро за депортацию граждан Грузии

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Россия должна выплатить Грузии 10 миллионов евро в качестве компенсации морального ущерба, нанесенного гражданам этой страны в связи с их высылкой. Такое решение вынесла Большая палата Европейского суда по правам человека, передает ТАСС.

Постановление было принято 16 голосами против одного. Отмечается, что речь идет об ущербе, нанесенном не менее 1,5 тысячи гражданам Грузии. Те, в отношении кого суд усмотрел нарушение статьи о запрещении коллективной высылки иностранцев, должны получить по две тысячи евро.

Еще от 10 до 15 тысяч евро присуждено тем, в отношении кого было нарушено право на свободу и личную неприкосновенность.

В 2014 года ЕСПЧ огласил постановление по жалобе Грузии против России, связанной с выдворениями и депортацией из РФ незаконных мигрантов и грубых нарушителей миграционного законодательство.

За Россией признали нарушение положений Европейской конвенции по правам человека. Однако сумму денежной компенсации тогда не определили. В августе 2018 года Грузия подала иск в ЕСПЧ.