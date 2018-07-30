Дело судмедэксперта Клейменова передали в Мособлсуд

30 июля 2018, 18:08
Фото: кадр с видео телеканала Москва 24
Уголовное дело в отношении судмедэксперта Михаила Клейменова, который обнаружил алкоголь в крови мальчика, сбитого насмерть в Балашихе, передали в Мособлсуд. Об этом сообщила пресс-секретарь инстанции Наталья Осипова.
По ее словам, передав дело в Мособлсуд, Железнодорожный городской суд удовлетворил ходатайство защиты Клейменова. Защита настаивала на этом, утверждая, что "в связи с делом Алисовой создано предвзятое общественное мнение". "Дата и время дальнейшего рассмотрения дела будут определены после поступления материалов дела в Мособлсуд", – цитирует пресс-секретаря суда Интерфакс.
Ранее сообщалось, что 30 июля уголовное дело в отношении судмедэксперта рассмотрит Железнодорожный городской суд.
Инцидент произошел 23 апреля 2017 года во дворе жилого дома в Балашихе. Автомобиль, за рулем которого была Ольга Алисова, сбил ребенка. По версии следствия, Клейменов при отборе образцов крови погибшего мальчика допустил нарушение, использовав металлический черпак и тем самым загрязнив образцы. Кроме того, утверждают следователи, врач не доставил в срочном порядке кровь в судебно-химическую лабораторию. Все эти нарушения привели к спиртовому брожению образцов крови и образованию в ней ацетальдегида и этилового спирта в 2,7%, которые были выявлены при исследовании.
Родители ребенка потребовали провести повторное исследование. В результате Клейменова отстранили от должности, а Ольгу Алисову признали виновной в гибели ребенка. Суд приговорил ее к трем годам колонии-поселения. На самого судмедэксперта завели дело о халатности. История вызвала широкий общественный резонанс.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: