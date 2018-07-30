Дело судмедэксперта Клейменова передали в Мособлсуд

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Уголовное дело в отношении судмедэксперта Михаила Клейменова, который обнаружил алкоголь в крови мальчика, сбитого насмерть в Балашихе, передали в Мособлсуд. Об этом сообщила пресс-секретарь инстанции Наталья Осипова.

По ее словам, передав дело в Мособлсуд, Железнодорожный городской суд удовлетворил ходатайство защиты Клейменова. Защита настаивала на этом, утверждая, что "в связи с делом Алисовой создано предвзятое общественное мнение". "Дата и время дальнейшего рассмотрения дела будут определены после поступления материалов дела в Мособлсуд", – цитирует пресс-секретаря суда Интерфакс.

Ранее сообщалось, что 30 июля уголовное дело в отношении судмедэксперта рассмотрит Железнодорожный городской суд.

Инцидент произошел 23 апреля 2017 года во дворе жилого дома в Балашихе. Автомобиль, за рулем которого была Ольга Алисова, сбил ребенка. По версии следствия, Клейменов при отборе образцов крови погибшего мальчика допустил нарушение, использовав металлический черпак и тем самым загрязнив образцы. Кроме того, утверждают следователи, врач не доставил в срочном порядке кровь в судебно-химическую лабораторию. Все эти нарушения привели к спиртовому брожению образцов крови и образованию в ней ацетальдегида и этилового спирта в 2,7%, которые были выявлены при исследовании.

Родители ребенка потребовали провести повторное исследование. В результате Клейменова отстранили от должности, а Ольгу Алисову признали виновной в гибели ребенка. Суд приговорил ее к трем годам колонии-поселения. На самого судмедэксперта завели дело о халатности. История вызвала широкий общественный резонанс.