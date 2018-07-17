Суд над судмедэкспертом Михаилом Клейменовым начнется 30 июля

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Уголовное дело в отношении судмедэксперта Михаила Клейменова 30 июля рассмотрит Железнодорожный городской суд Московской области. Клейменова обвинили в халатности после того, как он выявил 2,7 процента алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в Балашихе, передает Агентство "Москва".

"Слушание по делу Клейменова начнется 30 июля в 14:00 в здании Железнодорожного суда", – заявила пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

По ее словам, предварительное судебное заседание пройдет в закрытом режиме.

Инцидент произошел 23 апреля 2017 года во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе. Клейменов при отборе образцов крови в нарушение установленного порядка использовал металлический черпак. Это способствовало загрязнению образцов. Кроме того, врач не доставил в срочном порядке кровь в судебно-химическую лабораторию. Все эти нарушения привели к спиртовому брожению образцов крови и образованию в ней ацетальдегида и этилового спирта в 2,7 процента, которые были выявлены при исследовании.

Информация вызвала широкую дискуссию вокруг происшествия. Родители умершего ребенка потребовали провести повторное исследование и заявляли, что на свидетелей во время расследования оказывалось давление, при этом была уничтожена часть доказательств.

Врач Михаил Клейменов был отстранен от должности, а Ольгу Алисову, виновную в совершении ДТП и смерти ребенка, суд приговорил к трем годам колонии-поселения.