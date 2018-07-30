Мосгорсуд оставил под арестом главу зерновой компании "Настюша" Пинкевича

30 июля, 16:10
Фото: ТАСС/Денис Гришкин
Главе зерновой компании "Настюша" Игорь Пинкевич, обвиняемый в мошенничестве при строительстве ЖК "Царицыно", останется под стражей до 17 августа. Мосгорсуд признал его арест законным, сообщает Агентство "Москва".
Жилой комплекс должны были сдать в эксплуатацию в 2012 году. Однако к 2016 году в эксплуатацию было введено только 240 тысяч квадратных метров жилья из почти миллиона планируемых.
20 августа 2017 года Тверской районный суд Москвы арестовал Пинкевича. Также были арестованы несколько сотрудников холдинга, а в офисах компании "Настюша" прошли обыски.
Зерновая компания "Настюша" – один из крупнейших пищевых и сельскохозяйственных холдингов в России. Ключевые активы – контрольные пакеты столичных "Мелькомбината в Сокольниках" и Московского комбината хлебопродуктов, а также три элеватора и Люблинское хлебоприемное предприятие в Омской области.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: