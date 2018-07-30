Мосгорсуд оставил под арестом главу зерновой компании "Настюша" Пинкевича

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Главе зерновой компании "Настюша" Игорь Пинкевич, обвиняемый в мошенничестве при строительстве ЖК "Царицыно", останется под стражей до 17 августа. Мосгорсуд признал его арест законным, сообщает Агентство "Москва".

Жилой комплекс должны были сдать в эксплуатацию в 2012 году. Однако к 2016 году в эксплуатацию было введено только 240 тысяч квадратных метров жилья из почти миллиона планируемых.

20 августа 2017 года Тверской районный суд Москвы арестовал Пинкевича. Также были арестованы несколько сотрудников холдинга, а в офисах компании "Настюша" прошли обыски.

Зерновая компания "Настюша" – один из крупнейших пищевых и сельскохозяйственных холдингов в России. Ключевые активы – контрольные пакеты столичных "Мелькомбината в Сокольниках" и Московского комбината хлебопродуктов, а также три элеватора и Люблинское хлебоприемное предприятие в Омской области.