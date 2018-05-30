Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 мая 2018, 17:13

Происшествия

Адвокатам Захарченко не сообщили о краже арестованных по его делу денег

Фото: ТАСС/Антон Новодержкин

Адвокатам полковника Дмитрия Захарченко не сообщили о краже денег, арестованных по его делу. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на адвоката Александра Горбатенко.

"До нас дошли слухи о пропаже денег со счетов Сбербанка при пересчете, но следствие о факте проверки нас не оповещало", – сказал защитник.

По данным СМИ, у следователей похитили более пяти миллионов долларов, конфискованных у Захарченко.

В апреле суд оставил под арестом 6 миллионов рублей на банковском счете в ВТБ гражданской жены Захарченко Марины Семыниной. Также арестованы 16 миллионов долларов на счетах банка ВТБ Лилии Горшковой, 58 миллионов рублей на счете подруги Семыниной Людмилы Тучковой, а также более пяти миллионов рублей на счетах ИП Алексея Кияницы.

По данным следствия, Захарченко получил 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса за общее покровительство. Еще 3,5 миллиона рублей ему подарили в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре".

В декабре прошлого года Никулинский суд изъял в доход государства имущество полковника и его родных и близких на общую сумму девять миллиардов рублей.

суды общество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика