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10:29

Напавшего на учеников в школе в Улан-Удэ направили на принудительное лечение

суды

10:29

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Фото: Снимок с видео/Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Бурятия

Суд отправил на принудительное лечение подростка, который напал на учеников и учителя в школе номер 5 в Улан-Удэ в январе 2018 года. Такое решение принял Октябрьский районный суд Улан-Удэ, передает ТАСС.

"По делу вынесено постановление в порядке главы 51 Уголовно-процессуального кодекса РФ, о применении принудительных мер медицинского характера", – сообщили в суде.

19 января в Улан-Удэ задержали ученика школы в микрорайоне "Сосновый бор", подозреваемого в нападении с топором на учеников и поджоге помещения. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Из-за действий школьника были госпитализированы семь человек, включая педагога и самого нападавшего, который был задержан и помещен под стражу.

Уголовное дело расследовало Главное следственное управление СК РФ.

Пострадавшая во время нападения учительница прошла реабилитацию и с 1 сентября вышла на работу.

суды

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