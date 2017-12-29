Защита обжаловала арест директора московской фабрики "Меньшевик"

29 декабря, 17:23
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Защита директора московской кондитерской фабрики "Меньшевик" Ильи Аверьянова, обвиняемого в убийстве человека на предприятии, обжаловала решение об его аресте.
"Только что мы подали апелляционную жалобу на арест Аверьянова, дата судебного заседания в Мосгорсуде будет назначена позднее", – цитирует юриста Тимура Батиралиева ТАСС.
Аверьянов был арестован до 27 февраля решением Пресненского суда. Защита просит принять во внимание то, что на месте происшествия нашли 15 гильз от травматического оружия, не принадлежавшего Аверьянову. Юрист настаивает на том, что его подзащитный оборонялся.
Перестрелка на фабрике "Меньшевик" произошла 27 декабря. Во время инцидента погиб охранник Алексей Осипов. Аверьянов скрылся с места инцидента и был задержан 28 декабря на складе комбината "Правда".
Аверьянов заявил СМИ, что у него незаконно пытаются отобрать предприятие и утром к нему пришли люди с оружием. Его версию поддерживает адвокат. Согласно официальным данным, на предприятие пришли судебные приставы с законными требованиями.
Подробнее о произошедшем читайте в нашем материале.
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