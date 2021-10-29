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Происшествия

13:22

Суд рассмотрит ходатайство о заочном аресте сооснователя группы компаний "Ростагроэкспорт"

суды происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Тверской суд Москвы 1 ноября рассмотрит ходатайство следствия об избрании заочного ареста в отношении сооснователя группы компаний "Ростагроэкспорт" Юрия Изачика, который был партнером скончавшегося основателя компании Бориса Александрова. Об этом сообщает ТАСС.

Его адвокат Светлана Мальцева сообщила агентству, что бизнесмен не скрывался от следствия и находится на лечении в США. При этом она подчеркнула, что ее подзащитный вину не признает.

Изачика и предпринимателя Леонида Белиловского объявили в международный розыск в рамках уголовного дела о принуждении к совершению сделки. Мужчин обвиняют в принуждении к совершению сделки или к отказу от ее совершения организованной группой. По некоторым данным, Изачик владел 100% долей в уставном капитале этой компании.

В ноябре прошлого года умер основатель бренда "Б. Ю. Александров" Борис Александров. Ему было 73 года.

Борис Александров начал развивать собственное производство молочной продукции в начале 1990-х годов. В 1995 году он основал компанию "Ростагроэкспорт".

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