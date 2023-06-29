Подозреваемая в хищении зампред правительства КЧР находится под домашним арестом

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Заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесии Ирина Гербекова, подозреваемая в хищении 100 миллионов рублей на программе здравоохранения, находится под домашним арестом, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

Такую меру пресечения в отношении руководителя преступного сообщества избрал суд.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии раскрыли коррупционную группу во главе с зампредом правительства республики. Всего по делу задержаны семь человек. Среди них, помимо Гербековой, сотрудники и руководители республиканской клинической больницы, а также бизнесмены.

По версии следствия, члены группы расхищали средства федерального бюджета, выделяемые на развитие здравоохранения КЧР, в том числе на закупки лекарств, медоборудования и выплату зарплаты медикам. Предварительно оцениваемый ущерб превысил 100 миллионов рублей.