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15:58

Суд в Москве заочно арестовал лидера украинской националистической организации Карася

суды

15:58

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Фото: www.facebook.com/yevgen.karas

Басманный суд столицы заочно арестовал лидера украинской националистической организации "С14" Евгения Карася. Его обвиняют в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", – цитирует Агентство "Москва" судью Наталью Дударь. Срок ареста будут исчислять с момента задержания Карася на территории России или с момента его передачи российским правоохранительным органам при экстрадиции или депортации.

Карасю заочно предъявили обвинение по статьям "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой" и "Надругательство над государственным гербом РФ или государственным флагом РФ".

Как установили следователи, 17 февраля 2018 года радикальные активисты "С14" под руководством самого Карася совершили нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве. Они проникли в здание, разгромили экспозицию музея, исписали стены антироссийскими лозунгами. Злоумышленники также сорвали российские флаги и напали на сотрудника центра.

Известно, что Евгений Карась принимал участие в конфликте на юго-востоке Украины в составе батальонов украинского МВД "Киев-2" и "Гарпун". Он объявлен в международный розыск.

суды

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