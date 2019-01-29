Суд в Москве заочно арестовал лидера украинской националистической организации Карася

Басманный суд столицы заочно арестовал лидера украинской националистической организации "С14" Евгения Карася. Его обвиняют в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве.
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", – цитирует Агентство "Москва" судью Наталью Дударь. Срок ареста будут исчислять с момента задержания Карася на территории России или с момента его передачи российским правоохранительным органам при экстрадиции или депортации.
Карасю заочно предъявили обвинение по статьям "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой" и "Надругательство над государственным гербом РФ или государственным флагом РФ".
Как установили следователи, 17 февраля 2018 года радикальные активисты "С14" под руководством самого Карася совершили нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве. Они проникли в здание, разгромили экспозицию музея, исписали стены антироссийскими лозунгами. Злоумышленники также сорвали российские флаги и напали на сотрудника центра.
Известно, что Евгений Карась принимал участие в конфликте на юго-востоке Украины в составе батальонов украинского МВД "Киев-2" и "Гарпун". Он объявлен в международный розыск.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.