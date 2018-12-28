Бизнесмен Михальченко получил за контрабанду алкоголя 4 года колонии

Басманный суд Москвы приговорил к 4 годам колонии общего режима генерального директора холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко. Он приговорен по делу о контрабанде элитного европейского алкоголя.
"Признать Михальченко виновным и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы, Коревскому по совокупности назначить 5 лет колонии общего режима. Признать Мищенко виновным и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно", – огласила решение судья Елена Ленская, сообщает РИА Новости из зала суда.
Обвинение просило назначить Михальченко 10 лет колонии строгого режима. Его заместителю Борису Коревскому просили 9 лет, бизнесмену Алексею Мищенко – 7 лет строгого режима.
По данным следствия, в 2015 году Михальченко организовал контрабанду различных дорогих алкогольных напитков. Следователь заявил, продукция закупалась в Европейском союзе в магазинах, затем собиралась в порту Гамбурга и переправлялась в Россию под видом герметика в контейнерах.
Партию контрабанды задержали на одном из складов Ленинградской области летом 2015 года. Злоумышленники пытались провезти в Россию под видом наполнителя для кошачьего туалета 1,5 миллиона пачек сигарет и 24 тысячи бутылок алкоголя. В попытке провезти контрабанду обвинили замгендиректора ООО "КонтРейл Логистик Северо-Запад" Анатолия Киндзерского, директора ООО "Юго-Восточная торговая компания" Илью Пичко, гендиректора холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко и его заместителя Бориса Коревского.
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