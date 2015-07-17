Контрабандисты пытались выдать сигареты и алкоголь за кошачий наполнитель

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Контрабандисты пытались ввезти в Россию сигареты и алкоголь под видом наполнителя для кошачьего туалета. В итоге задержали 1,5 миллиона пачек сигарет и 24 тысячи бутылок с алкоголем, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Сотрудники Северо-Западной оперативной таможни на одном из складов в Ленинградской области обнаружили 4 грузовых автомобиля, из которых незаконно выгружался товар. Согласно документам, в автомобилях должен был находиться наполнитель для кошачьих туалетов.

Однако вместо этого был обнаружен незадекларированный товар. У контрабандистов изъяли 1 536 000 пачек сигарет марки "Ashima" и 24 846 бутылок с маркировками такого элитного алкоголя, как "Jameson" или "Tequila Sauza Gold". Злоумышленники хотели уклониться от уплаты таможенных платежей.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий". Кроме того, контрабандисты понесут ответственность за неуплату таможенных платежей на сумму более 5 миллионов рублей.

Ранее таможенники в аэропорту Домодедово нашли у пассажира рейса Москва-Мальта 25 яиц сокола-сапсана. Мужчина – гражданин Болгарии – прошел через "зеленый коридор", и в ходе досмотра его сумки были найдены картонные контейнеры, в которых лежали яйца.

Пассажир сказал, что они куриные, и купил он их за 2,8 тысячи рублей для личного пользования. Таможенники усомнились в этом и обратились к орнитологам, которые подтвердили, что это яйца сокола-сапсана и из них скоро вылупятся соколята.

В ходе составления документов приезжий начал бросать контейнеры, в которых было 25 яиц, на пол, чтобы уничтожить вещественные доказательства. Спасти удалось пять яиц, еще из трех-четырех, частично разбитых, могут вылупиться птенцы.

На пассажира завели уголовное дело по статье "Незаконное перемещение через границу особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу". Отметим, что соколов - самых быстрых животных в мире - используют для охоты в арабских странах, цена яйца птицы может достигать миллиона рублей.