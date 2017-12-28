Дело об убийстве пауэрлифтера Драчева в Хабаровске направили в суд

28 декабря, 12:23
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Дело в отношении хабаровчанина, обвиняемого в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, направили в суд.
По данным следствия, у обвиняемого были навыки рукопашного боя. Он хотел показать свое физическое превосходство, для чего спровоцировал конфликт со случайно оказавшимся рядом незнакомым ему спортсменом, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Отмечается, что при драке обвиняемый как минимум 21 раз ударил потерпевшего руками и ногами по голове и телу. Он использовал приемы борьбы, от которых спортсмен падал на тротуар. Позднее потерпевший потерял сознание и перестал сопротивляться, тогда обвиняемый ударил лежащего на спине спортсмена по голове еще пять раз. Спортсмен скончался в больнице.
Зампрокурора края Максим Собчук утвердил обвинение по статье об убийстве из хулиганских побуждений. Максимальное наказание – пожизненное лишение свободы.
Ранее сообщалось, что обвиняемый Анар Аллахверанов сам сдался следователям, хотя изначально скрылся. Кроме того, после случившегося дело о халатности завели на двух сотрудников Росгвардии. По версии следствия, они не пресекли совершение преступления, не задержали злоумышленника и покинули место происшествия.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: