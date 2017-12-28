Дело об убийстве пауэрлифтера Драчева в Хабаровске направили в суд

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Дело в отношении хабаровчанина, обвиняемого в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, направили в суд.

По данным следствия, у обвиняемого были навыки рукопашного боя. Он хотел показать свое физическое превосходство, для чего спровоцировал конфликт со случайно оказавшимся рядом незнакомым ему спортсменом, сообщает прокуратура Хабаровского края.

Отмечается, что при драке обвиняемый как минимум 21 раз ударил потерпевшего руками и ногами по голове и телу. Он использовал приемы борьбы, от которых спортсмен падал на тротуар. Позднее потерпевший потерял сознание и перестал сопротивляться, тогда обвиняемый ударил лежащего на спине спортсмена по голове еще пять раз. Спортсмен скончался в больнице.

Зампрокурора края Максим Собчук утвердил обвинение по статье об убийстве из хулиганских побуждений. Максимальное наказание – пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что обвиняемый Анар Аллахверанов сам сдался следователям, хотя изначально скрылся. Кроме того, после случившегося дело о халатности завели на двух сотрудников Росгвардии. По версии следствия, они не пресекли совершение преступления, не задержали злоумышленника и покинули место происшествия.