Мировые автоконцерны пожаловались на работу судов в Краснодаре

Мировые автоконцерны пожаловались на мошенничество при взыскании компенсаций в пользу автовладельцев через суды Краснодара. Как утверждают представители Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover, иски о защите прав потребителей служат прикрытием для действий мошенников.
Жалобы на работу судов направили в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, а также в Высшую квалификационную коллегию судей. Об этом сообщили РБК авторы коллективного обращения и партнер коллегии адвокатов "Титаренко, Руссков, Улымов" Максим Титаренко, который представляет интересы производителей авто.
Как утверждают представители автоконцернов, районные суды Краснодара задействованы в схеме по взысканию с автопроизводителей сумм, которые зачастую в девять и более раз превышают стоимость машины при ее продаже. Авторы обращения полагают, что в этих судах действует мошенническая схема. Они отмечают, что истцы нередко обращаются в суд в течение двух недель после покупки нового авто с жалобами на дефекты. Их интересы представляет местная организация "Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края".
Как уточнили в автоконцернах, судебные экспертизы проводят одни и те же специалисты. Они устанавливают якобы производственный характер дефекта, а сам истец не предоставляет автомобиль на проверку качества. В результате краснодарские суды удовлетворяют иски о возврате стоимости машины на сумму, в несколько раз превышающую стоимость новых автомобилей.
"Подобную схему мы наблюдаем с 2016 года, за эти годы уже выработался алгоритм, в том числе по формулировкам исковых заявлений и процессуальному поведению в судах", − заявила глава юридического отдела Hyundai Наталья Моисеева. В пресс-службе Kia также подтвердили, что обратились в российские госорганы с просьбой провести проверку работы судов Краснодарского края.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.