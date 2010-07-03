Мировые автоконцерны пожаловались на работу судов в Краснодаре

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Мировые автоконцерны пожаловались на мошенничество при взыскании компенсаций в пользу автовладельцев через суды Краснодара. Как утверждают представители Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover, иски о защите прав потребителей служат прикрытием для действий мошенников.

Жалобы на работу судов направили в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, а также в Высшую квалификационную коллегию судей. Об этом сообщили РБК авторы коллективного обращения и партнер коллегии адвокатов "Титаренко, Руссков, Улымов" Максим Титаренко, который представляет интересы производителей авто.

Как утверждают представители автоконцернов, районные суды Краснодара задействованы в схеме по взысканию с автопроизводителей сумм, которые зачастую в девять и более раз превышают стоимость машины при ее продаже. Авторы обращения полагают, что в этих судах действует мошенническая схема. Они отмечают, что истцы нередко обращаются в суд в течение двух недель после покупки нового авто с жалобами на дефекты. Их интересы представляет местная организация "Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края".

Как уточнили в автоконцернах, судебные экспертизы проводят одни и те же специалисты. Они устанавливают якобы производственный характер дефекта, а сам истец не предоставляет автомобиль на проверку качества. В результате краснодарские суды удовлетворяют иски о возврате стоимости машины на сумму, в несколько раз превышающую стоимость новых автомобилей.

"Подобную схему мы наблюдаем с 2016 года, за эти годы уже выработался алгоритм, в том числе по формулировкам исковых заявлений и процессуальному поведению в судах", − заявила глава юридического отдела Hyundai Наталья Моисеева. В пресс-службе Kia также подтвердили, что обратились в российские госорганы с просьбой провести проверку работы судов Краснодарского края.