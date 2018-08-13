Борьба с мошенниками. Эксперты – об ограничении срока обращения по ОСАГО

Страховые компании предложили Минфину ввести пятидневный срок, в течение которого нужно сообщать компании о страховом случае по ОСАГО. Это следует из проекта поправок к закону об ОСАГО, подготовленных Российским союзом автостраховщиков (РСА), сообщают "Ведомости".

Действующий закон об ОСАГО ограничивает срок обращения в страховую компанию только в случае оформления аварии без вызова полиции, по европротоколу.

Фото: ТАСС/Интерпресс/Алексей Смышляе

Портал Москва 24 выяснил у экспертов, что повлечет за собой, в случае введения, такая инициатива.

Российский союз автостраховщиков считает, что необходимо упорядочить сроки подачи потерпевшим заявления в страховую компанию.

"По автокаско, средние сроки, которые прописаны и в правилах, и в договоре, составляют 3-5 дней с момента наступления страхового случая. Для потерпевших, мне кажется, это нормальная практика, и человек, конечно, не будет ставить свою машину и ждать пока она окончательно не проржавеет, чтоб давить страховую компанию", – отметил в беседе с порталом Москва 24 исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев .

По его словам, предлагаемая мера направлена, в первую очередь, на борьбу с недобросовестными посредниками. Последние, выкупив у человека право на обращение в страховую компанию, в течение длительного времени задерживают у себя документы, обращаются в страховую компанию позже для того, чтобы увеличивался срок, по которому насчитываются штрафы и пени за несвоевременность выплаты, пояснил Уфимцев.

Проблемы страховщиков





"Жизнь в большом городе": автострахование

"На сегодняшний момент есть две проблемы, которые не дают добросовестным пострадавшим организовать нормальный процесс урегулированияя убытков", – отметил Уфимцев.

В качестве примера он привел многосторонее ПВУ (прямое возмещение убытков). "Если несколько машин стукнулось, два человека обратилось (в страховые компании), а по двум автомобилям право выкупил какой-нибудь посредник недобросовестный и документы в страховые компании не предоставляет, непонятно, как урегулировать в данном случае этот убыток. Возникают сложности для страховщика в принятии решений", – отметил Уфимцев.

Он напомнил, что в июне 2018 года была добавлена опция, что "возможно урегулирование убытков по европротоколу в случае отсутствия согласия у двух участников".

"Если вторая сторона будет затягивать этот срок, то страховщику будет крайне сложно принять решение, как и кому производить выплату страхового возмещения. Мы считаем, для потребителя это не новшество, нормальный автолюбитель всегда оперативно заявляет свои права. Только как правило недобросовестные посредники затягивают срок", – подчеркнул исполнительный директор РСА.

При этом он отметил, что наличие смягчающих обстоятельства (больничный, командировка и т.д.) при наличии документов будет являться основанием для увеличения срока. "В противном случае он должен в пятидневный срок заявить в страховую компанию, потому что от этого зависит не только его процесс урегулирования, но и урегулирование других страховых случаев, которые могут быть там также задействованы", – пояснил Уфимцев.



Автоэксперт Дмитрий Славнов считает 5-дневный срок достаточным для того, чтобы "автовладелец уведомил свою страховую компанию: это станет подспорьем, шагом для борьбы с мошенничеством".

"Мошенники на сегодняшний день уходят с этого рынка, у нас есть натуральное возмещение, т.е. машину отправляют в автосервис для ремонта, выплат с каждым годом все меньше и меньше. Но у автовладельцев существует другая проблема – кто замешкался, не уведомил свою страховую компанию, а страховая потом требует с виновника ДТП необходимую сумму", – рассказал эксперт.

Он отметил, что разумно было бы, при оформлении европротокола, на самом протоколе написать напоминание об уведомлении своей страховой компании о произошедшем.

Проблема глубже





Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Председатель экспертного совета по страхованию при Госдуме Александр Коваль отмечает, что разговоры по теме борьбы с мошенничеством продолжаются на протяжении нескольких лет, однако, по всей видимости, эта борьба не приносит результатов.

"Пятидневный срок, конечно, мал. Ситуации у водителя, попавшего в ДТП, могут быть самые разные в жизни – пострадал, погиб и т.д. Если есть предложение о пяти днях, давайте тогда делать какие-то исключения, позволяющие этот срок увеличить. Если вы предлагаете сократить срок на подачу заявления, а давайте мы вам сократим срок на выплату? Давайте соблюдать паритет. И я задаю вопрос – а пойдут ли на это страховщики? Конечно, нет", – рассуждает Коваль.



Он отметил, что необходимо исправлять ситуацию в другом. "Много говорили о создании детективного агентства, чтобы бороться с мошенниками, года полтора-два. И где оно? Все заявляют – и страховщики, и Банк России, что мы готовы создать, но никто не создал. Там страховщики не хотят бороться путем создания детективного агентства. Давайте пойдем по простому пути и создадим еще большие проблемы для водителей, попавших в ДТП. С моей точки зрения, это, конечно, не выход", – подытожил эксперт.

Отказ от выплат





Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

По мнению автоюриста Сергея Радько, "это одна из мер, которые страховщики хотят внедрить для того, чтобы получить еще одно основание для отказа в выплате страхового возмещения".

"Сейчас уже существует обязанность участника ДТП в пятидневный срок направлять своему страховщику уведомление: они, очевидно, хотят сделать поправку в законе, которая давала бы им основание для отказа, если в пятидневный срок этого сделано не было", – поделился Радько.

Он пояснил, что далеко не всегда у водителей есть возможность своевременно уведомить страховщика. "Например, если это произошло в далеком от его места проживания регионе, если он пострадал, машина разбита – конечно, первые пять дней ему будет совсем не до этого", – считает автоюрист.

"Идея сама по себе направлена против интересов потерпевших, но, может быть, если срок им предоставить месяц или 15 дней, тогда еще можно теоретически говорить о том, что он должен быть строгим. Тех 5 дней, которые есть сейчас, иногда не совсем достаточно для того, чтобы все формальности выполнить", – подытожил эксперт.

Евгения Маркова