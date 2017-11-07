МВД раскрыло мошенническую схему продажи машин в автосалонах столицы

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Сотрудники МВД России раскрыли схему, которой пользовались мошенники при продаже автомобилей в салонах Москвы. Подозреваемые были задержаны, сообщает представитель МВД России Ирина Волк.

Как рассказали в ведомстве, пишут "Аргументы недели", мошенники привлекали клиентов в салоны интернет-объявлениями о продаже новых машин по сниженной цене. Однако как только договор купли-продажи и оплаты был подписан, владельцами автомобиля договор подделывали, завышая стоимость покупки, или же предлагали приобрести на уже внесенную сумму подержанную машину.

Уточняется, что общая сумма материального ущерба от действий аферистов превысила 50 миллионов рублей. Полиция провела обыски в автосалонах, в результате чего были изъяты более 250 автомобилей, а также документы, электронные носители информации и печати. Как установили сотрудники МВД, отмечают "Аргументы недели", аферами в автосалонах занимались приезжие в возрасте от 22 до 34 лет. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что на российском страховом рынке получила широкое распространение новая схема мошенничества с электронными полисами ОСАГО: компании-посредники намеренно предоставляют страховщикам недостоверные сведения, добиваясь снижения стоимости полиса.

