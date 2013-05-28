Суд отказал IKEA по делу о земельном споре с химкинским колхозом

Высший арбитражный суд Российской Федерации отказал компании IKEA по делу о земельном споре с химкинским колхозом. Заявление фирмы о пересмотре постановления суда, касающегося направления дела на новое рассмотрение, не было удовлетворено.

15 мая суд первой инстанции признал, что земельный участок площадью 1,5 гектара на 23-м километре трассы Москва-Санкт-Петербург принадлежит Коллективному сельхозпредприятию "Химки". Кроме того, суд обязал администрацию Химок вернуть компании IKEA 105,5 миллионов рублей, которые были выплачены за землю, сообщает РИА Новости.

Напомним, в 1991 году Химкинский горсовет передал 1,5 тысячи гектаров земли в собственность КСП "Химки". Однако в 1993 году администрация Химкинского района прекратила право собственности КСП на земельный участок площадью около 21 гектара и передала его IKEA в аренду сроком на 49 лет. В 2007 году компания начала строительство бизнес-парка на спорном участке, выкупив затем землю у администрации за 105,5 миллиона рублей.

Теперь сельхозпредприятие требует признать отсутствующим право собственности на спорную землю и отменить сделку по продаже участка.

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