Шереметьево подал в суд на Минтранс и Росавиацию

АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) подало иск к Минтрансу России и Росавиации. Заявление зарегистрировал Арбитражный суд Москвы 26 февраля, указывается на сайте судебной картотеки.
МАШ требует от ответчиков чуть более 20,6 миллиона рублей. Материалы, объясняющие суть исковых требований, пока не опубликованы. Иск будет рассматривать судья Виталий Козлов.
В декабре 2018 года МАШ и Росавиация подписали концессионное соглашение, в рамках которого аэродром передали самому аэропорту.
Руководство Шереметьево собиралось инвестировать в инфраструктуру 61 миллиард рублей. Средства планировалось привлечь за счет роста тарифа на взлетно-посадочные операции. Так, расходы авиакомпаний на каждого пассажира должны были вырасти на 100 рублей.
Росавиация и Шереметьево подписали концессионное соглашение
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