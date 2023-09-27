Верховный суд Крыма приговорил двух граждан Украины к 15 и 16 годам тюрьмы за шпионаж

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Верховный суд в Крыму приговорил двух граждан Украины к тюремному заключению на 15 и 16 лет. Они обвиняются в шпионаже, сообщает пресс-служба суда.

С. Котова и Н. Петровского признали виновными по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Котову назначили 15 лет тюрьмы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а Петровскому – 16 лет.

Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме, поскольку там были сведения, содержащие государственную тайну. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Ранее сообщалось, что посол США в Москве Линн Трейси посетила в СИЗО "Лефортово" корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который обвиняется в шпионаже. По версии следствия, он собирал данные о работе одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса России.