Суд ограничил Апфельбаум и Итина в чтении дела "Седьмой студии" до 1 сентября

27 июля, 17:08
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Басманный суд Москвы ограничил в сроках ознакомления с материалами дела "Седьмой студии" директора РАМТ Софью Апфельбаум и экс-директора "Седьмой студии" Юрия Итина.
"Суд ограничил фигурантов в сроках ознакомления с материалами уголовного дела до 1 сентября", − сообщили РИА Новости в суде.
При этом ранее в июле Мосгорсуд отменил постановление об ограничении в сроках ознакомления с делом "Седьмой студии" для Итина и Апфельбаум.
По делу "Седьмой студии" проходят художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, экс-директор "Гоголь-центра"Алексей Малобродский, экс-директор "Седьмой студии" Юрий Итин, а также директор РАМТ Софья Апфельбаум и бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Они обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, которые были выделены Минкультуры РФ на реализацию проекта "Платформа".
Масляева заключила сделку со следствием, и ее дело было выделено в отдельное производство.
Остальные фигуранты свою вину не признают.
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