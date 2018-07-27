Суд ограничил Апфельбаум и Итина в чтении дела "Седьмой студии" до 1 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Басманный суд Москвы ограничил в сроках ознакомления с материалами дела "Седьмой студии" директора РАМТ Софью Апфельбаум и экс-директора "Седьмой студии" Юрия Итина.

"Суд ограничил фигурантов в сроках ознакомления с материалами уголовного дела до 1 сентября", − сообщили РИА Новости в суде.

При этом ранее в июле Мосгорсуд отменил постановление об ограничении в сроках ознакомления с делом "Седьмой студии" для Итина и Апфельбаум.

По делу "Седьмой студии" проходят художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, экс-директор "Гоголь-центра"Алексей Малобродский, экс-директор "Седьмой студии" Юрий Итин, а также директор РАМТ Софья Апфельбаум и бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Они обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, которые были выделены Минкультуры РФ на реализацию проекта "Платформа".

Масляева заключила сделку со следствием, и ее дело было выделено в отдельное производство.

Остальные фигуранты свою вину не признают.