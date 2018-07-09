Суд отменил ограничение Итина в сроках ознакомления с материалами уголовного дела

9 июля, 13:48
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Мосгорсуд признал незаконным решение ограничить экс-директора "Седьмой студии" Юрия Итина в сроках ознакомления с материалами уголовного дела до 19 июля.
Согласно постановлению, решение Басманного суда было отменено, а апелляционная жалоба защиты Итина − частично удовлетворена.
Вопрос об ограничении в сроках с ознакомлением с материалами дела направили на новое рассмотрение.
Адвокат бывшего директора "Седьмой студии" просил отменить решение Басманного суда и снять ограничение. По его словам, в деле Итина "присутствует большое количество экономической информации и расчетов". "Мы физически не можем изучить такое количество материалов", − цитирует представителя защиты Агентство "Москва".
Адвокат также напомнил, что в отношении других фигурантов дела: Кирилла Серебренникова и Софьи Апфельбаум, − суд отправил вопрос об ограничении сроков ознакомления с делом на новое рассмотрение.
"Я считаю, что для изучения материалов дела необходимо еще два месяца", − заявил сам Итин.
Помимо Итина, по делу "Седьмой студии" проходят художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, экс-директор "Гоголь-центра"Алексей Малобродский, а также директор РАМТ Софья Апфельбаум и бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Они обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, которые были выделены Минкультуры РФ на реализацию проекта "Платформа".
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд отменил решение об ограничении сроков ознакомления с уголовным делом для режиссера Кирилла Серебренникова.
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