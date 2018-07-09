Суд отменил решение об ограничении Серебренникова в сроках ознакомления с делом

9 июля, 10:34
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Мосгорсуд признал незаконным ограничение режиссера Кирилла Серебренникова в ознакомлении с материалами уголовного дела до 19 июля 2018 года, сообщает Агентство "Москва".
Таким образом, решение Басманного суда отменили, а апелляционную жалобу адвокатов частично удовлетворили. Вопрос об ограничении в ознакомлении с материалами дела отправили на новое рассмотрение.
Сам режиссер, обвиняемый в хищении 133 миллионов рублей, выделенных на реализацию культурного проекта "Платформа", в своем заключительном слове попросил продлить срок ознакомления с делом, ссылаясь на большое количество экономических документов, времени для ознакомления с которыми не достаточно.
По его словам, из дела становится ясно, что никакого воровства не было, и "дело выдумали, чтобы его очернить".
Также Мосгорсуд признал незаконным ограничение директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум в сроках ознакомления с материалами уголовного дела до 19 июля.
Ранее Басманный суд продлил срок домашнего ареста Серебренникову до 19 июля. Меру пресечения продлили также Софье Апфельбаум, продюсеру Юрию Итину и бухгалтеру Нине Масляевой. Продюсеру Алексею Малобродскому из-за состояния здоровья изменили меру пресечения с ареста на подписку о невыезде.
Ранее всем фигурантам дела "Седьмой студии" предъявили обвинение в окончательной редакции. Минкультуры России, как потерпевшая сторона, заявило иск о возмещении ущерба ко всем обвиняемым на сумму 133 миллиона рублей.
Согласно данным следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект "Платформа" для развития и популяризации современного искусства. В 2011–2014 годы Минкультуры России выделило проекту более 214 миллионов рублей из федерального бюджета, для реализации которого Серебренников создал "Седьмую студию". По указаниям Серебренникова и Итина, Малобродский, Воронова и Масляева каждый год заведомо завышали сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий. Эту информацию они передавали в Минкультуры для отчетности.
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