Основатель сети пиццерий Papa Johnʼs подал в суд на компанию

Фото: depositphotos/wolterke

Основатель американской сети пиццерий Papa John's Джон Шнаттер подал в суд на компанию и ее совет директоров. Об этом пишет "Газета.ру".

По информации издания, истец потребовал, чтобы компания Papa John's предоставила ему все документы, связанные с его увольнением.

Как пояснил Шнаттер, он был вынужден покинуть пост председателя совета директоров компании после публикации, которая "ложно обвинила его в расовых оскорблениях".

Как отмечает издание, ранее Шнаттер оказался в центре скандала из-за расистских высказываний во время конференц-колла в мае 2018 года.