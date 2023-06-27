Осужденный пожизненно отец экс-сенатора Арашукова объявил голодовку

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Осужденный пожизненный срок за убийства бывший советник главы "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков, находящийся в СИЗО, объявил голодовку в связи с отказом суда ознакомить его с аудиозаписями заседаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Владимира Постанюка.

"Суд с первого дня ознакомления поставил незаконный срок ознакомления без мотивации, хотя сам Арашуков не может затянуть прослушивание аудиозаписи, он слушает ровно то, что ему дают прослушать. Все это вынудило Арашукова Рауля объявить голодовку с целью обратить внимание на незаконные действия суда", – объяснил адвокат.

Он добавил, что суд также принимает незаконные меры по принуждению к ускорению сроков ознакомления обвиняемого, которому позволили изучить материалы до 3 июля.

Арашуков вместе с сыном Рауфом делают паузы во время ознакомления для проведения молитвы, сотрудники суда считают, что это затягивает срок ознакомления с делом, подчеркнул защитник.

В конце декабря 2022 года суд приговорил Арашукова и его сына – бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова – к пожизненному лишению свободы за организацию убийств.

Они были признаны виновными в организации убийств зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Также они были обвинены в хищении газа у структур "Газпрома" на сумму свыше 4,4 миллиарда рублей.

Рауф Арашуков был задержан в конце января 2019 года, после был задержан и его отец. Отмечалось, что Жуков и Шебзухов были убиты еще в 2010 году. Тогда задержанные заявляли, что к убийству причастен и экс-сенатор.

Рауля Арашукова заподозрили в хищении у структур "Газпрома" и организации преступного сообщества.



Мосгорсуд приговорил экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца к пожизненному заключению