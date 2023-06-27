Суд РФ оштрафовал Google за неуплату антимонопольного штрафа на 4 млрд рублей

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Мировой суд Пресненского района оштрафовал Google за неуплату назначенного ранее штрафа в двойном размере. Теперь компания должна дополнительно заплатить более 4 миллиардов рублей в бюджет Российской Федерации, сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

В сообщении отмечается, что ФАС в феврале прошлого года завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Google LLC. Тогда служба установила, что правила блокировки контента и аккаунтов на YouTube являются "непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми".

Ведомство обвинило компанию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга и наложила оборотный штраф в размере около 2 миллиардов рублей. Он не был выплачен в положенный срок.

Ранее в Госдуме назвали YouTube враждебным, но выступили против его блокировки. Это связано с тем, что сейчас видеохостинг не имеет альтернатив, подчеркнули в ГД.

До этого в Минцифры РФ также не увидели необходимости в блокировке YouTube. В министерстве считают такой шаг нецелесообразным.

В Госдуме ответили на вопрос о закрытии YouTube в РФ