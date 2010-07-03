Дело Кокорина и Мамаева передано в суд для рассмотрения жалоб на приговор

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Уголовное дело Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в Мосгорсуд для рассмотрения жалоб на приговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Бушманова.

"Уголовное дело по апелляционным жалобам защиты и представления прокурора на приговор Пресненского суда сегодня направлено в Московский городской суд. Дата рассмотрения будет назначена позднее", – заявил адвокат.

Гособвинение в своей жалобе выразила несогласие с исключением из обвинения квалифицирующего признака "по предварительному сговору", при этом сроки наказания призывает сохранить прежние.

Адвокаты осужденных просят полностью исключить статью "Хулиганство" и убрать из приговора формулировку "из хулиганских побуждений" и переквалифицировать их.

В октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а чуть позже – главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

8 мая суд признал футболистов и их друзей виновными. Братьев Александра и Кирилла Кокориных приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили по году и 5 месяцев.

Осужденные останутся под стражей до момента вступления приговора в силу.

