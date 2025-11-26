Власти Москвы могут изъять недвижимость у комика Батрутдинова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Бабушкинский суд Москвы 18 декабря рассмотрит иск столичного департамента городского имущества об изъятии недвижимости у комика Тимура Батрутдинова. Об этом РИА Новости сообщили в судебной инстанции.

Исковое заявление подано сразу к нескольким ответчикам, в том числе к Батрутдинову. Департамент потребовал изъять недвижимое имущество, находящееся в границах территории города, для его развития. При этом суд отказался конкретизировать, о какой недвижимости идет речь.

Ранее суд Владивостока обратил в пользу государства имущество бывшего мэра города Владимира Николаева, его матери и других лиц. Активы были получены в нарушение антикоррупционного законодательства, а их общая стоимость превысила 1 миллиард рублей.

До этого суд удовлетворил иск к экс-мэру, его сестре, матери и некоторым компаниям об изъятии в доход государства имущества, полученного незаконным путем. В результате в федеральную собственность был обращен 821 объект недвижимости, а с ответчиков взыскано более 590 миллионов рублей.