Троих жителей Кирова отправили в колонию за участие в экстремистской организации "СССР"

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Троих жителей Кирова отправили в колонию строгого режима за участие в деятельности запрещенной в РФ экстремистской организации "Союз славянских сил Руси" (СССР). Об этом региональное следственное управление СК РФ сообщило на своем сайте.

По информации следствия, с августа 2019 года по май 2020 трое мужчин осуществляли деятельность запрещенной организации на территории Кировской области. Они проводили собрания, привлекали новых участников, выдавали им за деньги вкладыши-подтверждения гражданства СССР.

Каждый из мужчин, сказано в сообщении, в зависимости от роли, был признан виновным и получил от 3 до 7,5 лет лишения свободы.

Верховный суд Коми запретил деятельность экстремистской организации на всей территории России в 2019 году. Участники объединения считают, что СССР продолжает существовать, а РФ юридически нелегитимна.

25 мая депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем чтениях закон о штрафах либо аресте до 15 суток за распространение карт или изображений, которые как-либо оспаривают территориальную целостность России. Правила вносятся в статью 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности".