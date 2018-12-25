Экс-главу Росалкогольрегулирования заочно арестовали в Москве

Басманный районный суд столицы заочно арестовал экс-главу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Игоря Чуяна, который обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями.

"Ходатайство удовлетворить, избрать в отношении Игоря Чуяна меру пресечения в виде заочного ареста", – сказала судья, передает Агентство "Москва".

Отмечается, что следствие ходатайствовало о заочном аресте до 27 января 2019 года.

В июле 2018 года Игоря Чуяна сняли с поста руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. Распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Чуян был главой ведомства с января 2009 года. Новым главой ведомства назначили Игоря Алешина, который ранее занимал должность генерального директора "Союзплодоимпорта".