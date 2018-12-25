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13:05

В Москве отменили первый приговор за экстремизм

суды

13:05

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В Москве отменили первый приговор за экстремизм

Президиум Мосгорсуда отменил приговор Евгению Корту, осужденному по статье "экстремизм" (часть 1 статьи 282 УК РФ), и отправил дело на новое рассмотрение в Зеленоградский районный суд.

В 2016 году суд приговорил Корта к году колонии-поселения за публикацию в интернете фотографии с изображением националиста Максима Марцинкевича в костюме поэта Александра Пушкина. Корт заявил, что не размещал изображение, а сохранил его в своем альбоме во "ВКонтакте". Позже ему заменили реальный срок на штраф в 200 тысяч рублей.

В конце сентября 2018 года Верховный суд выпустил постановление, в котором рекомендовал судьям при рассмотрении дел об экстремизме учитывать контекст опубликованной информации, личность автора и его страницы в социальных сетях.

В начале октября Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о частичной декриминализации статьи о возбуждении вражды. В пятницу, 21 декабря, Совфед одобрил президентские поправки.

суды

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