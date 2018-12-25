В Москве отменили первый приговор за экстремизм

Президиум Мосгорсуда отменил приговор Евгению Корту, осужденному по статье "экстремизм" (часть 1 статьи 282 УК РФ), и отправил дело на новое рассмотрение в Зеленоградский районный суд.
В 2016 году суд приговорил Корта к году колонии-поселения за публикацию в интернете фотографии с изображением националиста Максима Марцинкевича в костюме поэта Александра Пушкина. Корт заявил, что не размещал изображение, а сохранил его в своем альбоме во "ВКонтакте". Позже ему заменили реальный срок на штраф в 200 тысяч рублей.
В конце сентября 2018 года Верховный суд выпустил постановление, в котором рекомендовал судьям при рассмотрении дел об экстремизме учитывать контекст опубликованной информации, личность автора и его страницы в социальных сетях.
В начале октября Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о частичной декриминализации статьи о возбуждении вражды. В пятницу, 21 декабря, Совфед одобрил президентские поправки.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.